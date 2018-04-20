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Главные новости Челябинской области
18:30  20 апреля 2018 0

На Урале пациентка умерла во время стандартной операции. Следователи завели дело

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
За жизнь девушки медики боролись больше двух часовФото: Pixabay

Следователи СУ СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Поводом стала смерть девушки во время простейшей операции.

Студентку доставили в хирургию городской клинической больницы №6 Челябинска для удаления аппендицита. В ходе процедуры врач случайно задела два крупных сосуда, из-за чего у девушки началось внутреннее кровотечение. За жизнь девушки боролись две бригады медиков в течение двух с половиной часов, но спасти не смогли — сердце пациентки не выдержало кровопотери, передает портал 74.ru.

«Следователем СК в рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Павел Маркуш
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