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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:54  20 апреля 2018 0

Арестован похититель барокамеры, в которой тренировался Юрий Гагарин

Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, гагарин юрий, пмэф-2016, поехали!
Связанный с космонавтом артефакт хранился на парковкеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Москвы обвиняется в похищении принадлежащей Мемориальному музею космонавтики барокамеры. На время следствия он помещен под арест.

Решение об аресте обвиняемого в краже Владимира Аникина было вынесено сегодня в Хорошевском суде Москвы, сообщает РАПСИ. Под арестом он будет находиться до 19 июня.

По версии следствия, барокамера была похищена с открытой стоянки на северо-западе Москвы, где хранилась в ожидании ремонта. Теперь он обвиняется в «краже, совершенной в крупном размере». Особую ценность экспонату добавляет то, что он использовался во время тренировок первого космонавта Юрия Гагарина, правда, в музее подчеркивают, что это факт еще не подтвержден экспертизой.

Игорь Чукреев
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