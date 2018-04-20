Арестован похититель барокамеры, в которой тренировался Юрий Гагарин

20:54 20 апреля 2018 0

Связанный с космонавтом артефакт хранился на парковке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Москвы обвиняется в похищении принадлежащей Мемориальному музею космонавтики барокамеры. На время следствия он помещен под арест.

Решение об аресте обвиняемого в краже Владимира Аникина было вынесено сегодня в Хорошевском суде Москвы, сообщает РАПСИ. Под арестом он будет находиться до 19 июня.

По версии следствия, барокамера была похищена с открытой стоянки на северо-западе Москвы, где хранилась в ожидании ремонта. Теперь он обвиняется в «краже, совершенной в крупном размере». Особую ценность экспонату добавляет то, что он использовался во время тренировок первого космонавта Юрия Гагарина, правда, в музее подчеркивают, что это факт еще не подтвержден экспертизой.