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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:01  20 апреля 2018 0

Демократы США подали многомиллионный иск к России

В Демпартии США считают, что Россия намеренно вредила Хиллари КлинтонФото: Wikimedia Commons

Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб президента Штатов Дональда Трампа и портал Wikileaks. Демократы обвинили их в сговоре для вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

В иске, в частности, утверждается, что высокопоставленные члены предвыборного штаба Трампа сговорились с правительством России и российской военной разведкой. Целью сговора было взломать компьютеры партии, чтобы навредить ее кандидату Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Речь идет о «похищенной» переписке представителей Демократической партии (около 20 тысяч писем и документов), которую в 2016 году опубликовал сайт WikiLeaks.

«В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа», — приводит РИА «Новости» выдержку из обращения в суд. В качестве ответчиков также указаны Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и партнер Трампа Роджер Стоун, отмечает RNS.

В США уже неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Расследование по этому поводу ведется в ФБР и в конгрессе. Все обвинения в Кремле опровергли, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», напоминает ИА FlashNord.

Наталья Володина
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