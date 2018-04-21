Патриарха Кирилла попросили об иконе с Путиным и Богородицей

14:34 21 апреля 2018 0

Президент не реагирует на подобные инициативы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активисты общественной организации «Национальный комитет+60» потребовали у РПЦ написать богородичную икону с Владимиром Путиным. Об этом «URA.RU» сообщили сами общественники.

Активисты движения «по наказу православного люда» просят у патриарха Кирилла благословения, ведь только он «вправе повелеть написать особую икону Путинской Богоматери». Они также отмечают, что президенту России «многократно было явление Божией Матери на Валааме».

По замыслу членов организации, новая икона должна выглядеть как измененная версия традиционного для православных лика Богородицы в полный рост, но без младенца на руках. Вместо ребенка общественники хотят видеть свиток с особой молитвой за «Благоверного Владимира, мною избранного». Также на иконе должен быть изображен сам Путин, который «коленопреклонённо обращается к Богородице с просьбой быть заступницей и наставницей».

Авторы идеи уверяют, что икона Путинской Богоматери «сплотит всех православных вокруг нацлидера перед лицом угроз злобного Запада и по праву займет почетное место в ряду особо почитаемых чудотворных российских икон».

Представители организации «Национальный комитет +60» ранее уже выступали с неоднозначными идеями. Так, в 2015 году они обращались патриарху Кириллу с просьбой утвердить «Молитву Путину». Текст той самой молитвы был опубликован «URA.RU».