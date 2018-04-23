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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:40  23 апреля 2018 0

Порошенко заявил о начале отделения Украинской от Русской церкви. Ему уже предрекли фиаско

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Глава Украины намерен создать единую автокефальную церковь в странеФото: пресс-служба президента Украины

Украинский лидер Петр Порошенко заявил о начале Константинопольским патриархатом процедур, которые необходимы, чтобы предоставить Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалию [независимость от других церквей]. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — приводит слова президента Украины телеканал 360.

Каноническая Украинская православная церковь, в свою очередь, раскритиковала инициативу властей, подчеркнув, что она не обращалась к патриарху Варфоломею с такой просьбой, а действия Порошенко при этом назвали превышением власти и вмешательством в церковные дела, пишет РИА «Новости».

При этом, как рассказал агентству близкий ко Вселенскому патриархату источник, планы президента Украины обречены на провал. Вопрос автокефалии УПЦ будет обсуждаться с участием РПЦ [Русской православной церкви], а поскольку решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Напомним, 17 апреля Петр Порошенко заявил о намерении создать в стране единую украинскую церковь. С просьбой предоставить Киеву соответствующее разрешение глава Украины обратился к Вселенскому патриархату. Намерение украинского лидера поддержали епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также депутаты Верховной рады. Сейчас УПЦ подчиняется Московскому патриархату.

Александр Черноскутов
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