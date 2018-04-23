04:46 23 апреля 2018 0

Запад не позволит Петру Порошенко остаться на второй президентский срок Фото: пресс-служба президента Украины

Запад требует от Украины смены власти, а значит, президенту Украины Петру Порошенко не позволят переизбраться на второй срок. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. думаю, все поняли сигналы, которые идут с Запада. Для нашей власти они означают следующее. Например, все главные соратники „Народного фронта“ съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было. Запад требует одного — смены власти», — заявил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко, по мнению депутата, сейчас находится в безвыходной ситуации. Учитывая те самые «сигналы», он, скорее всего, не сможет остаться на второй срок. Для этого ему необходимо идти на выборы, а Запад сделать этого не даст. Почему и для чего это нужно, Рабинович не уточнил.