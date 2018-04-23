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11:29  23 апреля 2018 4

Ямальский депутат от КПРФ со скандалом вышел из партии. «Кофе по выходным пить — не по мне»

Штаб КПРФ. Тюмень, коммунисты, флаг
Бизнесмен считает, что партия должна работать по-другомуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На прошедших выходных коммунисты Ямала собрались в Ноябрьске для подведения итогов президентской кампании и формированию планов будущей работы. Одного из лидеров партии планы не устроили. Валентин Цыганков, депутат-одномандатник от КПРФ в городской думе Ноябрьска, написал заявление о выходе из партии.

Депутат покинул однопартийцев прямо во время проведения бюро окружного комитета регионального отделения ЯНАО. Позже он отправил по электронной почте заявление о выходе из партии. «URA.RU» поинтересовалось у Валентина Цыганкова, было ли это решение эмоциональным. «Нет, это окончательное решение. Я реально понимаю, что мне с ними не по пути. С этой командой, которая находится в Ноябрьске, это невозможно. Тот подход, который они избрали — кофе по выходным пить, — не по мне. Ненужные выставки, на которые никто не приходит, что сидеть-то?! У меня, как у бизнесмена, подход, вложил деньги — получил результат», — уточнил депутат гордумы.

Если депутат не передумает, табличку придется поменять
Фото: Валентин Цыганков, «ВКонтакте»

Цыганков, известный в Ноябрьске и округе молодой предприниматель, владелец региональный франшизы «Шинная сеть Мишлен», был избран по одномандатному округу на довыборах 2016 года в городское собрание. Выдвинут от коммунистической партии РФ. По информации агентства, Цыганков претендовал на партийную должность руководителя местного отделения. Сейчас первым секретарем Ноябрьского городского отделения КПРФ является Андрей Шепелев. У местных партийцев давно есть к нему претензии, но руководство регионального отделения он вполне устраивает.

Лидер регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина, комментируя заявление о выходе из партии Валентина Цыганкова, сказала, что сожалеет о таком его решении. «Жаль, конечно, партия в него вкладывала. Он все-таки депутат гордумы, у нас давно не было своих депутатов», — заметила она. Что касается деятельности первого секретаря ноябрьского местного отделения КПРФ, лидер коммунистов Ямала считает, что «Андрей Станиславович Шепелев — опытный общественник и выполняет большую роль в местном отделении». «Надо учитывать, что наша организация старая, ей более ста лет, принципы партстроительства заложены еще на II съезде РСДРП, главный из которых — принцип демократического централизма. Можно спорить, но, когда решение принято, его надо выполнять», — заключила Елена Кукушкина.

Сергей Мороз
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