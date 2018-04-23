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17:45  23 апреля 2018 0

Московский архитектор требует миллион у пермского минкульта. Во всем виноват курс доллара

Старые здания Перми., галерея, пермь
Архитекторы — авторы новых проектов — получили гонорары или взыскивают их, а галерея так и располагается в старом зданииФото: Алексей Гущин © URA.RU

Известный московский архитектор Борис Бернаскони требует у Центра по реализации проектов в сфере культуры в Прикамье компенсацию за отстранение от проекта по строительству здания музейного центра Perm Museum XXI, предназначавшегося для размещения там Пермской художественной галереи.

О заключении контракта на разработку проекта музейного комплекса между архитектурным бюро Бернаскони и пермским краевым правительством в лице КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» стало известно еще в 2008 году. Тогда был проведен международный конкурс и Борис Бернаскони стал его победителем. Договор с архитектором был подписан в 2014 году, но в результате работа по проекту была поручена швейцарскому архитектурному бюро Петера Цумтора (являлся председателем международного конкурса), сумма гонорара швейцарцу составила 5 миллионов долларов. Впрочем, швейцарский проект также не был реализован.

Однако со швейцарским архитектором пермское правительство, по словам источника «URA.RU», рассчиталось. А вот с отстраненным от участия в разработке проекта победителем конкурса Борисом Бернаскони сейчас идет тяжба в судах. Речь идет о выплате столичному архитектору компенсации в размере 50 тысяч долларов, предусмотренной соглашением.

Адвокат Бориса Бернаскони Роман Воротников в беседе с изданием заявил, что пермские власти выплатили его клиенту лишь часть обговоренных денег, а остальное отдавать отказываются. Суть спора в том, что стороны договаривались о выплате в долларах, но стоимость американской валюты в рублевом эквиваленте к тому моменту, как пермское правительство решило рассчитаться с московским архитектором, выросла почти в два раза. Эту разницу и пытается взыскать Борис Бернаскони. Сумма иска составляет более 1,1 миллиона рублей.

Ленинский районный суд 18 января 2018 года отказал московскому архитектору в удовлетворении иска. Истец обратился в вышестоящую инстанцию с апелляционной жалобой. 23 апреля Пермский краевой суд начал рассмотрение этого дела, но принять окончательное решение пока не смог. «URA.RU» обратилось за комментарием по этой ситуации в пермский минкульт, но оперативно дать ответ ведомство не смогло. Следующее заседание по делу состоится 7 мая.

Александр Соснин
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