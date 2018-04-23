18:50 23 апреля 2018 0

Город может окупить установку паркоматов в ближайшее время Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Администрация Екатеринбурга за 2017 год и первый квартал 2018-го заработала на платных парковках более 9,1 миллиона рублей, хотя система до сих пор работает не в полную силу. Городские общественники с трудом представляют, кто из водителей продолжает платить за места для автомобилей, ведь по сей день за отказ от оплаты не начисляют никаких штрафов.

В распоряжении «URA.RU» оказался документ с данными о работе платных парковок, подписанный замглавы администрации по вопросам благоустройства Евгением Архиповым. В бумагах говорится, что в целом по Екатеринбургу за последние 15 месяцев через 78 паркоматов было осуществлено 181 324 транзакции. При этом затраты на обслуживание оборудования у города составили всего 734,6 тысячи рублей.

Защитник прав автомобилистов Максим Едрышов в беседе с «URA.RU» сказал, что не может представить, кто из жителей до сих пор платит за парковку, ведь за отказ никакого наказания на самом деле не грозит, по крайне мере сейчас. Дело в том, что ГИБДД отказывается передавать городу персональные данные водителей, ссылаясь на федеральный закон, и на этом процедура поиска провинившегося останавливается. «Самое смешное, что две машины с камерами, снимающие водителей на парковках, до сих пор ездят по городу. Они четыре года выполняют самую бессмысленную работу, — посмеялся Максим Едрышов. — Мне все-таки кажется, что это нереальные цифры. Я не видел ни одного человека у паркоматов».

Затраты на обслуживание оборудования у города составили всего 734,6 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напомним, в настоящее время Госдума рассматривает поправки в законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления», чтобы решить вопрос о передаче персональных данных водителей из ГИБДД в мунипалитеты. В апреле депутаты приняли проект в первом чтении. Наблюдатели отмечают, что, если городу удастся договориться с автоинспекцией, платные парковки совсем скоро смогут себя окупить. В целом на покупку и установку оборудования город с 2013 по 2015 годы потратил 55,7 миллиона рублей.

Помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов «URA.RU» ответил, что в мэрии позитивно оценивают результаты работы паркоматов, при этом у города якобы нет цели вывести их на самоокупаемость. По словам помощника замглавы, платные парковки в первую очередь были созданы, чтобы разгрузить центр города.