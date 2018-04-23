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19 апреля 2018
19:27  23 апреля 2018 0

Заместитель прокурора в ХМАО попался пьяным за рулем. Его уже уволили с должности. ВИДЕО

Заседание правительства СО. Екатеринбург, женщина за рулем, гибдд, дпс, пдд, нарушение правил
Влиятельный силовик пытался скандалить с сотрудниками ГИБДДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Деревянко, заместитель прокурора Сургута Леонида Балина, попался пьяным за рулем своего автомобиля. Об этом 23 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах ХМАО.

По словам собеседников, Деревянко находился за рулем автомобиля в сильном алкогольном опьянении. После того, как его автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, он разругался с ними.

Получить официальный комментарий УМВД ХМАО на момент публикации материала не удалось, в ведомстве не ответили на звонки журналистов. Однако старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина сообщила, что Евгений Деревянко уже уволен с занимаемой должности.

Игорь Волосин
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