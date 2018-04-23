Влиятельный силовик пытался скандалить с сотрудниками ГИБДД
Игорь Деревянко, заместитель прокурора Сургута Леонида Балина, попался пьяным за рулем своего автомобиля. Об этом 23 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах ХМАО.
По словам собеседников, Деревянко находился за рулем автомобиля в сильном алкогольном опьянении. После того, как его автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, он разругался с ними.
Получить официальный комментарий УМВД ХМАО на момент публикации материала не удалось, в ведомстве не ответили на звонки журналистов. Однако старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина сообщила, что Евгений Деревянко уже уволен с занимаемой должности.