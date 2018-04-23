Украинские спецслужбы задержали «доверенное лицо Путина»

22:00 23 апреля 2018 0

Инцидент произошел на границе с Крымом Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на границе с Крымом. Инцидент произошел после президентских выборов на полуострове. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах РФ, а также неправительственной всероссийской общественной организации „Волонтеры победы“, являясь доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года», — цитирует РИА «Новости» слова Луценко. «В отношении задержанной проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — пояснил он.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. На территории Крыма они приходили впервые. Украинские власти неоднократно называли эти выборы незаконными. Так, Киев заявлял, что против организаторов могут быть введены санкции либо на территории Украине, либо международном уровне, а также будет подготовлен соответствующий список лиц. Вскоре глава МИД Украины Павел Климкин передал странам Евросоюза список из более чем 140 фамилий людей, которые были задействованы в организации и проведении выборов.