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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
02:05  24 апреля 2018 0

В главном «кормящем» университете Урала назначен новый ректор

Новый ректор УрГАУ работает в вузе более 30 летФОТО: пресс-служба УрГАУ

Новым ректором Уральского аграрного университета (УрГАУ) назначена Ольга Лоретц. С осени прошлого года она являлась врио руководителя вуза после ухода с этой должности Ирины Донник.

Как сообщает пресс-служба УрГАУ, приказ о назначении Лоретц подписан заместителем главы Минсельхоза РФ Иваном Лебедем 20 апреля. Новый ректор главного «кормящего» вуза Урала фактически исполняет свои обязанности с октября 2017 года, когда прежний руководитель университета была назначена вице-президентом Российской Академии наук. По словам экс-ректора УрГАУ, кандидатура Лоретц была согласована на всех уровнях, в том числе — с коллективом учебного заведения.

Ольга Лоретц — доктор биологических наук, доцент. Имеет два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Психология». В УрГАУ она работает с 1983 года, начав карьеру с должности ассистента.

Сергей Макеев
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