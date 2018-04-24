В главном «кормящем» университете Урала назначен новый ректор

Новым ректором Уральского аграрного университета (УрГАУ) назначена Ольга Лоретц. С осени прошлого года она являлась врио руководителя вуза после ухода с этой должности Ирины Донник.
Как сообщает пресс-служба УрГАУ, приказ о назначении Лоретц подписан заместителем главы Минсельхоза РФ Иваном Лебедем 20 апреля. Новый ректор главного «кормящего» вуза Урала фактически исполняет свои обязанности с октября 2017 года, когда прежний руководитель университета была назначена вице-президентом Российской Академии наук. По словам экс-ректора УрГАУ, кандидатура Лоретц была согласована на всех уровнях, в том числе — с коллективом учебного заведения.
Ольга Лоретц — доктор биологических наук, доцент. Имеет два высших образования по специальностям «Зоотехния» и «Психология». В УрГАУ она работает с 1983 года, начав карьеру с должности ассистента.