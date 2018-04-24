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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:38  24 апреля 2018 4

Банкиров, обвиняемых в похищении миллиардов Роскосмоса, отпустили по домам

Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
Деньги со счетов Роскосмоса выводились через систему фирм-однодневокФото: Роскосмос

Бывшие руководители «Фондсервисбанка» отпущены судом из СИЗО под домашний арест. По последним данным следствия, они обвиняются в выводе уже 6,6 миллиарда рублей со счетов Роскосмоса.

Экс-руководители банка Александр Воловник и Петр Ладонщиков были арестованы весной 2017 года. Им предъявлено обвинение в особо крупном присвоении или растрате. По версии следователей, через кредитную организацию выводились деньги Роскосмоса. Изначально речь шла о 1,4 миллиарда рублей, за год сумма увеличилась до 6,6 миллиарда, пишет «Коммерсант».

Тем временем МВД, по данным издания, готовится предъявить Воловнику и Ладонщикову еще одно обвинение — в организации преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты выдавали фирмам-однодневкам невозвратные кредиты, деньги впоследствии выводились за рубеж. Подобная схема требует серьезной организации и координации работы многих людей.

С учетом новых обвинений суд мог оставить фигурантов дела в СИЗО еще на срок до полутора лет. Однако посчитал, что обвиняемые смогут дожидаться окончания расследования под домашним арестом. Отчасти это связано с тем, что формально средств куда-либо бежать, как и компенсировать потери государству, у них нет — в конце 2017 года оба банкира были признаны банкротами, сумма не возвращенных ими долгов достигает 8 миллиардов рублей. Как ожидается, расследование дела о хищении миллиардов Роскосмоса будет окончено к июлю этого года. Свою вину в инкриминируемых деяниях Воловник и Ладонщиков не признают, отмечает РАПСИ.

Игорь Чукреев
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