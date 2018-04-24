Кокорин снял интригу, волнующую всех зауральских мэров

Зауральские власти не планируют объединять районы Курганской области в рамках проводимой ими оптимизации муниципалитетов. Об этом губернатор Алексей Кокорин заявил на заседании областной думы, отвечая на вопрос депутата-эсера Виктора Семенова.
«Давайте палку перегибать не будем», — отрезал глава региона. По словам Кокорина, для начала необходимо выполнить первоочередную задачу по оптимизации количества сельских муниципальных территорий. «Далее время покажет», — добавил он.
Сокращение количества сельсоветов Кокорин обосновал тем, что 78% всех сельских муниципальных образований не имеют источников доходов даже на выплату себе заработной платы. Он заострил внимание, что оптимизация не предполагает сокращения школ, почтовых отделений или фельдшерско-акушерских пунктов: «Ничего такого не происходит. Все в этом населенном пункте остается. Оптимизируется только управление». Губернатор также добавил, что все региональные и партийные проекты в первую очередь будут реализовываться в тех муниципальных образованиях, которые подверглись оптимизации.