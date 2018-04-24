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Главные новости Курганской области
12:22  24 апреля 2018 0

Кокорин снял интригу, волнующую всех зауральских мэров

Отчет губернатора Курганской области Алексея Кокорина перед Депутатами Курганской областной Думы. Курган, кокорин алексей, отчет губернатора
Число районов Курганской области пока не изменится, заверил Алексей КокоринФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские власти не планируют объединять районы Курганской области в рамках проводимой ими оптимизации муниципалитетов. Об этом губернатор Алексей Кокорин заявил на заседании областной думы, отвечая на вопрос депутата-эсера Виктора Семенова.

«Давайте палку перегибать не будем», — отрезал глава региона. По словам Кокорина, для начала необходимо выполнить первоочередную задачу по оптимизации количества сельских муниципальных территорий. «Далее время покажет», — добавил он.

Сокращение количества сельсоветов Кокорин обосновал тем, что 78% всех сельских муниципальных образований не имеют источников доходов даже на выплату себе заработной платы. Он заострил внимание, что оптимизация не предполагает сокращения школ, почтовых отделений или фельдшерско-акушерских пунктов: «Ничего такого не происходит. Все в этом населенном пункте остается. Оптимизируется только управление». Губернатор также добавил, что все региональные и партийные проекты в первую очередь будут реализовываться в тех муниципальных образованиях, которые подверглись оптимизации.

Станислав Достовалов
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