Суд продлил арест пермячке, по вине которой погибли шесть человек

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор о продлении на два месяца содержания под стражей 18-летней жительнице Чусового Татьяне Смазновой. Девушка обвиняется в том, что устроила пожар, при котором погибли шесть человек.
Пожар, унесший жизни шести человек, включая трех детей, произошел в одном из многоквартирных домов Чусового в ночь на 27 февраля этого года. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, подозреваемой по нему стала 18-летняя жительница этого дома Татьяна Смазнова. По версии следствия, подозреваемая использовала плитку для приготовления пищи для нагрева воздуха в комнате. В результате в комнате загорелись вещи, а затем огонь распространился на весь дом. Сама девушка спокойно покинула здание, а ее соседи погибли при возникшем пожаре.
Через день Татьяна Смазнова была арестована и направлена в СИЗО. 24 апреля следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении ареста еще на два месяца. Заместитель прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев, выступивший в суде, также настаивал на продлении содержания под стражей подозреваемой. «Наше требование продления содержания под стражей и категорическое возражение против домашнего ареста связано с общественной опасностью совершенного преступления, с отрицательными данными о личности обвиняемой», — объяснил в беседе с «URA.RU» представитель районной прокуратуры.
Суд, выслушав доводы сторон, принял решение о продлении содержания под стражей девушки. В заключении она пробудет до 27 июня 2018 года. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.