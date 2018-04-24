Коллеги раскрыли, чем занималось задержанное на Украине «доверенное лицо Путина»

Представители общественного движения «Волонтеры Победы» с самого утра 24 апреля пикетируют посольство Украины из-за задержания жительницы Крыма Елены Одновол. Сотрудники СБУ обвинили девушку в том, что она «доверенное лицо Путина». Пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков рассказал «URA.RU», чем на самом деле занималась девушка.
«Ее основная деятельность — помощь ветеранам, благоустройство исторических мест и сохранение исторической памяти», — пояснил Лукьянчиков. Девушка также является активисткой движения «Волонтеры Победы». Она не была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, о чем ранее заявили украинские спецслужбы. Одновол — координатор группы волонтеров в региональном штабе главы государства. По словам Лукьянчикова, сейчас члены общественного движения пытаются связаться с девушкой, чтобы выяснить ее местоположение и другие подробности. Однако пока безуспешно — у Одновол выключен телефон.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что СБУ задержала доверенное лицо президента Путина на границе с Крымом. Украинский генпрокурор назвал Елену гражданкой Украины, которая «незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года». Ранее украинские власти уже неоднократно называли эти выборы незаконными.