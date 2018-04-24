{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Курганской области
14:06  24 апреля 2018 0

Уральский сенатор нашел «иностранных агентов» среди переработчиков молока

Интервью с сенатором Сергеем Лисовским. Курган, лисовский сергей
Сергей Лисовский заявил, что крупнейшие производители молочной продукции «уронили» рынок молока в РоссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский требует признать крупнейших переработчиков сырого молока в России иностранными агентами. По его словам, именно они боролись против введения электронной сертификации молока с 1 июля, которую Лисовский назвал «большой победой» законодателей, отчитываясь перед депутатами Курганской областной думы о своей работе, передает корреспондент «URA.RU».

«Основными спонсорами объединения „СоюзМолоко“ являются „Данон“ и PepsiCo — два крупнейших переработчика молока, — пояснил Лисовский. — Есть еще Campina. Я считаю, в результате их действий за последние три недели цена молока упала с 22 рублей до 16 рублей. Представьте, что они творят с нашим аграрным сектором!»

«Тем не менее мне не удалось убедить Минюст признать их иностранными агентами, — продолжил докладчик. — Минюст и прокуратура посмотрели систему финансирования этого союза и не нашли там иностранных денег. Хотя западная компания PepsiCo финансирует стопроцентную российскую дочку в виде «Вимм-Билль-Данна», а тот финансирует «СоюзМолоко».

Лисовский заявил, что внесет поправки в закон об иностранных агентах с предложением признать иностранными агентами организации, финансируемые через «дочек» западных компаний в России. Также, по словам сенатора, встал вопрос о производителях кормов для домашних животных, которые лоббируют закупку костной муки только у западных производителей. Так что российские компании оказались вне этого многомиллиардного рынка.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров