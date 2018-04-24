Уральский сенатор нашел «иностранных агентов» среди переработчиков молока

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский требует признать крупнейших переработчиков сырого молока в России иностранными агентами. По его словам, именно они боролись против введения электронной сертификации молока с 1 июля, которую Лисовский назвал «большой победой» законодателей, отчитываясь перед депутатами Курганской областной думы о своей работе, передает корреспондент «URA.RU».
«Основными спонсорами объединения „СоюзМолоко“ являются „Данон“ и PepsiCo — два крупнейших переработчика молока, — пояснил Лисовский. — Есть еще Campina. Я считаю, в результате их действий за последние три недели цена молока упала с 22 рублей до 16 рублей. Представьте, что они творят с нашим аграрным сектором!»
«Тем не менее мне не удалось убедить Минюст признать их иностранными агентами, — продолжил докладчик. — Минюст и прокуратура посмотрели систему финансирования этого союза и не нашли там иностранных денег. Хотя западная компания PepsiCo финансирует стопроцентную российскую дочку в виде «Вимм-Билль-Данна», а тот финансирует «СоюзМолоко».
Лисовский заявил, что внесет поправки в закон об иностранных агентах с предложением признать иностранными агентами организации, финансируемые через «дочек» западных компаний в России. Также, по словам сенатора, встал вопрос о производителях кормов для домашних животных, которые лоббируют закупку костной муки только у западных производителей. Так что российские компании оказались вне этого многомиллиардного рынка.