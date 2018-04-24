Врач по ошибке прооперировал ногу пациенту с травмой головы

Старший врач государственной больницы в Дели по ошибке прооперировал ногу пациенту с травмой головы. Сам больной не мог оспорить операцию, потому что находился под наркозом.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Indian Express, хирург перепутал пациента, поступившего с повреждениями головы и лица из-за несчастного случая, с другим, у которого был с перелом ноги. Он успел проделать отверстие в ноге и вставить туда штифт. Пациент в это время уже находился под наркозом и указать на ошибку не мог. Предполагается, что путаница произошла из-за сходства имен больных: Вижендра и Вирендра.
Как только руководство больницы узнало о произошедшем, пациенту провели операцию по извлечению штифта. Врачу-хирургу, который совершил ошибку, разрешили проводить операции только в присутствии руководства.