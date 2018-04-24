15:49 24 апреля 2018 0

Армен Карапетян заряжен оптимизмом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Свердловской области направила административное исковое заявление в суд с требованием принудить Заксобрание области досрочно прекратить полномочия свердловского депутата Армена Карапетяна. Он не указал в декларации за 2016 год своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Областной парламент 3 апреля отказался удовлетворять соответствующее представление надзорного ведомства — его поддержало менее половины депутатов.

Еще в одном иске содержится требование признать незаконным решение парламентской комиссии по проверке достоверности поданных депутатами деклараций. Она вынесла на пленарное заседание вопрос о лишении мандата одного Карапетяна, проигнорировав допущенные другими народными избранниками нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова, некоторые депутаты приняли в 2016—2017 годах на работу в должности помощников своих жен. Парламентарии самостоятельно вели учет рабочего времени родственниц, определяли размер их заработной платы. В некоторых случаях размер зарплаты оказывался в разы больше, чем у сторонних помощников с аналогичными обязанностями. Были зафиксированы факты, когда оформленные помощниками супруги депутатов в рабочее время находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату. По всей видимости, речь идет о депутате- единороссе Алексее Коробейникове и лидере фракции «Справедливая Россия» Андрее Жуковском.

У надзорного ведомства есть вопросы и к другим депутатам. Некоторые из них скрыли сведения о наличии у них в собственности дорогостоящего имущества, расположенного в Екатеринбурге, Московской и Тульской областях. Многие парламентарии не предоставили сведения об участии в коммерческих организациях, либо исказили данные в своих декларациях за 2016 год. Например, один из депутатов не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей. Какие именно свердловские депутаты допустили перечисленные нарушения, прокуратура не сообщает. По неофициальным данным, речь идет об известных бизнесменах и руководителях предприятий.

Как ранее сообщало «URA.RU», в окружении Армена Карапетяна надеются избежать ответственности. Его представители отмечают, что родственник депутата Карен Карапетян назначен исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Они предполагают, что прокуратура может отозвать свои претензии из-за опасения спровоцировать международный конфликт.