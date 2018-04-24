{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
15:49  24 апреля 2018 0

Свердловская прокуратура подала иск на родственника премьера Армении. Вместе с ним проблемы у группы депутатов

Форум Сочи-2014. Обход стендов, карапетян армен
Армен Карапетян заряжен оптимизмомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Свердловской области направила административное исковое заявление в суд с требованием принудить Заксобрание области досрочно прекратить полномочия свердловского депутата Армена Карапетяна. Он не указал в декларации за 2016 год своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Областной парламент 3 апреля отказался удовлетворять соответствующее представление надзорного ведомства — его поддержало менее половины депутатов.

Еще в одном иске содержится требование признать незаконным решение парламентской комиссии по проверке достоверности поданных депутатами деклараций. Она вынесла на пленарное заседание вопрос о лишении мандата одного Карапетяна, проигнорировав допущенные другими народными избранниками нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова, некоторые депутаты приняли в 2016—2017 годах на работу в должности помощников своих жен. Парламентарии самостоятельно вели учет рабочего времени родственниц, определяли размер их заработной платы. В некоторых случаях размер зарплаты оказывался в разы больше, чем у сторонних помощников с аналогичными обязанностями. Были зафиксированы факты, когда оформленные помощниками супруги депутатов в рабочее время находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату. По всей видимости, речь идет о депутате- единороссе Алексее Коробейникове и лидере фракции «Справедливая Россия» Андрее Жуковском.

У надзорного ведомства есть вопросы и к другим депутатам. Некоторые из них скрыли сведения о наличии у них в собственности дорогостоящего имущества, расположенного в Екатеринбурге, Московской и Тульской областях. Многие парламентарии не предоставили сведения об участии в коммерческих организациях, либо исказили данные в своих декларациях за 2016 год. Например, один из депутатов не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей. Какие именно свердловские депутаты допустили перечисленные нарушения, прокуратура не сообщает. По неофициальным данным, речь идет об известных бизнесменах и руководителях предприятий.

Как ранее сообщало «URA.RU», в окружении Армена Карапетяна надеются избежать ответственности. Его представители отмечают, что родственник депутата Карен Карапетян назначен исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Они предполагают, что прокуратура может отозвать свои претензии из-за опасения спровоцировать международный конфликт.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров