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14 февраля 2018
13 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:46  14 февраля 2018 1

Прокуратура требует отзыва еще двух депутатов свердловского Заксобрания. За трудоустройство родственников

Первое заседание весенней сессии Законодательного Собрания Свердловской области 2017 года. Екатеринбург, коробейников алексей
Алексей Коробейников урегулировал все проблемы с прокуратуройФото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны фамилии еще двух депутатов Законодательного собрания Свердловской области, на досрочном прекращении полномочий которых настаивает прокуратура. Мандаты могут потерять руководитель фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский и единоросс Алексей Коробейников.

Как сообщил «URA.RU» источник в Законодательном собрании, они оба трудоустроили в штат своих помощников ближайших родственников. Тем самым нарушили статью 10 закона «О противодействии коррупции», не допускающую конфликта между личными и служебными интересами парламентариев.

Источник «URA.RU» подчеркивает, что Жуковский и Коробейников могут избежать наказания, так как в Заксобрании нет положения, обязывающего депутатов информировать руководство парламента о конфликте интересов. Данный документ будет принят на ближайшем парламентском заседании.

Алексей Коробейников заявил «URA.RU»: «С декларацией о доходах и имуществе у меня проблем нет. Все вопросы, которые были у прокуратуры, уже урегулированы».

Андрей Жуковский пояснил: «К заполнению декларации у проверяющих органов замечаний нет и не было. Единственный спорный момент был по графику и месту работы моих помощников. Но все замечания были устранены».

Ранее агентство сообщало, что основные претензии надзорное ведомство предъявило справедливороссу Армену Карапетяну. Он в декларации за 2016 год не упомянул двух детей и принадлежащее им имущество.

По неофициальным данным, созданная в парламенте рабочая группа уже рекомендовала Заксобранию согласиться с прокуратурой и досрочно прекратить полномочия Карапетяна. В Заксобрании не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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