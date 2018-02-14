Стали известны фамилии еще двух депутатов Законодательного собрания Свердловской области, на досрочном прекращении полномочий которых настаивает прокуратура. Мандаты могут потерять руководитель фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский и единоросс Алексей Коробейников.
Как сообщил «URA.RU» источник в Законодательном собрании, они оба трудоустроили в штат своих помощников ближайших родственников. Тем самым нарушили статью 10 закона «О противодействии коррупции», не допускающую конфликта между личными и служебными интересами парламентариев.
Источник «URA.RU» подчеркивает, что Жуковский и Коробейников могут избежать наказания, так как в Заксобрании нет положения, обязывающего депутатов информировать руководство парламента о конфликте интересов. Данный документ будет принят на ближайшем парламентском заседании.
Алексей Коробейников заявил «URA.RU»: «С декларацией о доходах и имуществе у меня проблем нет. Все вопросы, которые были у прокуратуры, уже урегулированы».
Андрей Жуковский пояснил: «К заполнению декларации у проверяющих органов замечаний нет и не было. Единственный спорный момент был по графику и месту работы моих помощников. Но все замечания были устранены».
Ранее агентство сообщало, что основные претензии надзорное ведомство предъявило справедливороссу Армену Карапетяну. Он в декларации за 2016 год не упомянул двух детей и принадлежащее им имущество.
По неофициальным данным, созданная в парламенте рабочая группа уже рекомендовала Заксобранию согласиться с прокуратурой и досрочно прекратить полномочия Карапетяна. В Заксобрании не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.