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24 апреля 2018
14:20  24 апреля 2018 0

Самый скандальный свердловский депутат обрел высокого покровителя в Армении

Свердловский истеблишмент обсуждает связь двух КарапетяновФото: Екатерина Штукина, РИА «Новости», Александр Мамаев, «URA.RU»

Новость о назначении Карена Карапетяна исполняющим обязанности премьер-министра Армении вызвала оживленное обсуждение среди чиновников и депутатского корпуса Свердловской области. Источники «URA.RU» во властных кругах полагают, что свердловский депутат Армен Карапетян приходится родственником новому главе республики. Рассказывают, что в связи с этим Армен Эминович ходит по коридорам власти очень довольный и даже принимает поздравления.

Выяснить, действительно ли между ними есть родственная связь, к моменту публикации не удалось: достоверных данных об этом нет. «Карапетян — это достаточно распространенная в Армении фамилия, — пояснил „URA.RU“ адвокат „свердловского“ Карапетяна Карен Гулиянц. — Может быть и так, и эдак».

Адвокат отметил, что он лично знает премьера Карапетяна — познакомился с ним, когда тот работал в «Газпроме». «Сейчас не знаю, как он будет относиться к нашему знакомству: иногда людям бывает некогда, когда они занимают большую должность, — рассказал Гулиянц. — Но, когда мы познакомились, Армена Эминовича еще не было — там были другие люди».

Сам Армен Карапетян в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» не стал признаваться, является ли он родственником нового главы Армении. Но поздравления принял. «Вы же меня поздравили? Спасибо!» — сказал он.

Новость по теме
Свердловские власти продолжают унижать прокуратуру. Теперь и Тунгусов. Никто не пытается решить конфликт с отставкой депутата Карапетяна. Все просто делают вид

Армен Карапетян, возможно, самый известный свердловский депутат: он регулярно попадает в скандалы, оказываясь героем новостей. Так, в 2017 году суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1 год и 7 месяцев: при проверке документов полицейские обнаружили у депутата признаки алкогольного опьянения, однако он не стал предъявить документы (показав лишь удостоверение депутата Заксобрания) и отказался проходить медосвидетельствование, а также оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД, ударив одному из них по камере. Сюжет о том, как гаишники скрутили пьяного депутата, показали по федеральным каналам.

Ранее братьям Армена Карапетяна — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека. Самого депутата подозревали в организации избиения молодого человека, с которым сбежала в Москву его дочь. Совсем недавно прокуратура обвинила Карапетяна в нарушении федерального законодательства: народный избранник не указал в декларации за 2016 год своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Однако свердловские депутаты отказались лишать его мандата. Сотрудница свердловской облпрокуратуры обвинила Карапетяна в оскорблении — тот прилюдно пообещал ей детей.

Андрей Гусельников
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