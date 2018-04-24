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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Курганской области
17:58  24 апреля 2018 0

Курганские антиуранщики получили надежду на референдум

АО
Активисты считают производство опаснымФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активистам движения «Антиуран. Курган» со второй попытки удалось согласовать заявку на проведение регионального референдума о запрете на добычу урана в Звериноголовском районе. Положительное решение принято избирательной комиссией Курганской области во вторник, 24 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Заявку в избирательную комиссию предоставил один из лидеров движения «Антиуран. Курган», коммунист Сергей Еремин. В избиркоме отметили, что замечаний к оформлению и содержанию представленного комплекта документов нет. Теперь ходатайство инициативной группы вместе со всеми приложенными документами будет направлено на рассмотрение в Курганскую областную думу — именно этот орган примет окончательное решение по референдуму.

Заседание Избирательной комиссии Курганской области. Курган, еремин сергей, матвеев роман, избирательная комиссия курганской области
Антиуранщикам со второй попытки удалось добиться положительного решения в избиркоме
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Самое главное — поднять вопрос до уровня обсуждения, не кулуарного, — заявил „URA.RU“ Еремин. — Если бы нас в свое время пустили на круглый стол, когда приезжали ученые, может быть, этого всего бы и не потребовалось». Активист также добавил, что если облдума примет отрицательное решение и откажет в проведении референдума, «народ это увидит». «Мы ведь решаем не свои проблемы, а проблемы населения», — пояснил он.

В конце февраля активисты «Антиуран. Курган» уже пытались согласовать проведение референдума о введении запрета на добычу урана в Звериноголовском районе, однако областной избирком ответил отказом. Такое решение объяснялось несоответствием представленных документов требованиям закона: у восьми членов инициативной группы были указаны недостоверные данные, в том числе прописка и номера паспортов, а один из инициаторов референдума, Любовь Кудряшова, вообще не имела прописки в Курганской области. Сама Кудряшова тогда заявила, что избирком хочет помешать проявлению воли народа. «Проведем референдум, хотите вы этого или нет», — заявила она.

Станислав Достовалов
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