В городе Первоуральск в Свердловской области уже несколько дней происходят массовые увольнения из мэрии. Сегодня написал заявление об отставке глава города Валерий Хорев, сообщил «URA.RU» источник в администрации Первоуральска. Завтра, 25 апреля, заявление Хорева депутаты рассмотрят на заседании думы.
Все началось с того, что 12 апреля был арестован начальник управления архитектуры города Константина Гартман. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
«Будучи государственным чиновником в период с 2012—2017 гг., он оказывал содействие в коммерческой деятельности частной компании, создавая ей благоприятные условия перед конкурентами, помогая приобретать недвижимость и земельные участки. За содействие чиновник получил 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
После ареста Гартмана сразу же уволились из мэрии заместитель главы города по ЖКХ Артур Гузаиров и начальник управления ЖКХ Марина Шолохова. После их ухода из мэрии тут же уволились еще несколько чиновников более низкого уровня.