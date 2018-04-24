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24 апреля 2018
16:58  24 апреля 2018 0

После ареста архитектора глава Первоуральска подал в отставку. А перед ним уволилось еще несколько чиновников

Хорев стал главой города 26 октября 2017 годаФото: prvadm.ru

В городе Первоуральск в Свердловской области уже несколько дней происходят массовые увольнения из мэрии. Сегодня написал заявление об отставке глава города Валерий Хорев, сообщил «URA.RU» источник в администрации Первоуральска. Завтра, 25 апреля, заявление Хорева депутаты рассмотрят на заседании думы.

Все началось с того, что 12 апреля был арестован начальник управления архитектуры города Константина Гартман. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

«Будучи государственным чиновником в период с 2012—2017 гг., он оказывал содействие в коммерческой деятельности частной компании, создавая ей благоприятные условия перед конкурентами, помогая приобретать недвижимость и земельные участки. За содействие чиновник получил 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

После ареста Гартмана сразу же уволились из мэрии заместитель главы города по ЖКХ Артур Гузаиров и начальник управления ЖКХ Марина Шолохова. После их ухода из мэрии тут же уволились еще несколько чиновников более низкого уровня.

Александр Лукманов
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