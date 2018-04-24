Жители Сургута встревожены сообщением о похищении ребенка. На появившемся в соцсетях видео неизвестный мужчина насильно увозит с детской площадки пытающуюся оказать ему сопротивление девочку.
Видеозапись, сделанная 23 апреля около 17:00 во дворе дома №37/2 по улице 30 лет Победы, запечатлела, как женщина приводит ребенка на детскую площадку, где он какое-то время играет. Через несколько минут после того, как девочка осталась одна, к ней быстрым шагом подходит мужчина, после краткой беседы хватает ее в охапку и запихивает в стоящий рядом автомобиль. После чего машина уезжает из двора в неизвестном направлении. Вернувшаяся во двор женщина в панике пытается найти исчезнувшего ребенка.
В городскую полицию заявление о похищении или исчезновении ребенка не поступало, сообщили опубликовавшему видео изданию «Что произошло Сургут // ЧП Сургут» в местном УМВД. Однако по факту появления ролика в СМИ будет проведена проверка. В УМВД по ХМАО-Югре оперативный комментарий получить не удалось — в пресс-службе не ответили на телефонный звонок корреспондента «URA.RU».