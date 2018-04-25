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25 апреля 2018
24 апреля 2018
09:21  25 апреля 2018 1

Фанатов ужаснули снимки исхудавшего сына Любови Полищук. «Что-то жутковато». ФОТО

«Квартет И». Гастроли. Екатеринбург, макаров алексей, квартет и, гастроли
Актер в комментариях рассказал о низкоуглеводной диетеФото: Дарья Попова © URA.RU

Поклонники творчества актера Алексея Макарова напуганы внешним видом кумира. На опубликованной в instagram-аккаунте фотографии, подписчики не узнали исхудавшего артиста.

На снимке небритый и сильно исхудавший Алексей Макаров смотрит в объектив камеры с угрожающим видом. В описании поста он просит «не будить в нем низменное»: «Вы сами то откудова будете? Неместные, приблудные? Цель визита обозначьте, не будите во мне низменное, я его только убаюкал, если проснётся, я стану невежлив, как снег в конце апреля», — написал актер.

Многие подписчики в комментариях признаются, что не узнали истощенного Макарова. «А полненьким мне нравились больше», «Алексей, вы так похудели. Хочется накормить вас сибирским борщом», «Что-то жутковато», «Совсем худой». Другие же подписчики похвалили артиста за физическую форму. Некоторые постарались узнать, как за короткое время он успел так быстро «подсушиться». Ответ Макарова не оставил себя долго ждать: «Много ходьбы и бега. Низкоуглеводная диета. И железки».

Павел Маркуш
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