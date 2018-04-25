В Прикамье чемпионка мира по плаванию собирает митинг в защиту общественной бани

Спортсменка из Березников Елена Гусева, которая впервые в истории вплавь пересекла Берингов пролив, стала организатором протестного митинга в Перми. Она и ее соратники выступают против закрытия единственной в городе общественной бани.
Как стало известно «URA.RU», троекратная чемпионка мира по зимнему плаванию подала в местную администрацию заявку на проведение митинга в Березниках, на площади Первостроителей. Согласно заявке, протестное мероприятие посетит до 500 человек. На митинге, по словам других организаторов, будут озвучены самые болезненные темы для жителей города. В частности, митингующие выступят против сокращения в Березниках бесплатных кружков и секций для детей, а также поговорят о проблемах с финансированием местных спортивных организаций.
Одной из главных тем станет вопрос о сохранении единственной в Березниках общественной бани. По словам местных жителей, 10 апреля в баню ворвались приставы и, ссылаясь на распоряжение местной администрации, объявили о ее закрытии. Участники митинга намерены прийти на него с тазиками и березовыми вениками.
Митинг, согласно поданной заявке, назначен на 5 мая. Сейчас заявка рассматривается березниковскими чиновниками.