Пермские приставы опечатали торговый центр, принадлежащий депутату

Сотрудники УФССП по Пермскому краю закрыли торговый центр «Юбилейный» в поселке Октябрьский, принадлежащий депутату Земского собрания Октябрьского района Адилю Хамидуллину. Из помещений вывели персонал и посетителей, после чего опечатали вход в здание.
По словам приставов, парламентарий был предупрежден ими об административной ответственности. В беседе с «URA.RU» в пресс-службе пермского УФССП уточнили, что у них также имеется исполнительное производство на снос торгового центра. Согласно документу, здание должен снести сам собственник.
Основанием для приостановки деятельности ТЦ стала проверка Госпожнадзора, которая выявила множество нарушений норм безопасности. В частности, в здании слишком узкие проходы, а эвакуационные выходы и лестницы перегорожены радиаторами. Также для сотрудников ТЦ не проводился инструктаж по пожарной безопасности.