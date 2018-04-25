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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:34  25 апреля 2018 0

Гигантский полуторакилометровый астероид несется к Земле. ФОТО

Астероид прилетит к Земле в ночь на 27 апреляФото: maxpixel

Огромный астероид, имеющий в диаметре 1,43 км, летит к Земле. Небесное тело пронесется мимо нашей планеты 27 апреля.

«Астероид 444193 был открыт 30 сентября 2005 года. Он относится к категории потенциально опасных, хотя и пролетит на расстоянии 9,2 млн километров от Земли», — рассказали «URA.RU» на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ.

Астероид 444194 пролетит мимо Земли в 05:50 по уральскому времени со скоростью 49,6 тысяч километров в час. В следующий раз он приблизится к нашей планете 8 ноября 2027 года.

Орбита приближающегося гиганта
Фото: astro.vanbuitenen.nl

Александр Лукманов
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