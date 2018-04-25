{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
16:05  25 апреля 2018 1

Прикамье признали регионом-лидером важного рейтина

Регион занял шестую строчку рейтингаФОТО: пресс-служба администрации губернатора Прикамья

Пермский край вошел в ТОП-10 лучших российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом было объявлено на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который сейчас проходит в Москве.

По уровню развития государственно-частного партнерства Прикамье заняло шестое место. Ранее регион не поднимался в этом рейтинге выше 21-го места. Субъекты РФ оценивались по трем параметрам: развитие институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правовое обеспечение данной сферы и опыт реализации проектов ГЧП. Итоги рейтинга будет учитывать российское правительство при оценке эффективности инвестдеятельности регионов и формировании Национального рейтинга состояния инвестклимата.

Как пояснил региональный министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников, Пермский край существенно поднялся в рейтинге благодаря формированию целостной нормативной и институциональной среды по государственно-частному партнерству. На данный момент в Прикамье реализуется 94 проекта. 85 из них — в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 6 — в социальной сфере и 3 — в сфере транспорта. Общий объем частных инвестиций составляет 15 млрд рублей.

В рамках «Российской недели ГЧП» было подписано соглашение между Пермским краем и Национальным Центром ГЧП о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров