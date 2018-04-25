Прикамье признали регионом-лидером важного рейтина

16:05 25 апреля 2018 1

Регион занял шестую строчку рейтинга ФОТО: пресс-служба администрации губернатора Прикамья

Пермский край вошел в ТОП-10 лучших российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом было объявлено на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который сейчас проходит в Москве.

По уровню развития государственно-частного партнерства Прикамье заняло шестое место. Ранее регион не поднимался в этом рейтинге выше 21-го места. Субъекты РФ оценивались по трем параметрам: развитие институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правовое обеспечение данной сферы и опыт реализации проектов ГЧП. Итоги рейтинга будет учитывать российское правительство при оценке эффективности инвестдеятельности регионов и формировании Национального рейтинга состояния инвестклимата.

Как пояснил региональный министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников, Пермский край существенно поднялся в рейтинге благодаря формированию целостной нормативной и институциональной среды по государственно-частному партнерству. На данный момент в Прикамье реализуется 94 проекта. 85 из них — в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 6 — в социальной сфере и 3 — в сфере транспорта. Общий объем частных инвестиций составляет 15 млрд рублей.

В рамках «Российской недели ГЧП» было подписано соглашение между Пермским краем и Национальным Центром ГЧП о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства.