15:41 25 апреля 2018 0

РЖД отказывается от своих учебных заведений Фото: Анна Майорова © URA.RU

РЖД начала кардинально менять социальную политику своего предприятия и с этого года по всей России ликвидируются образовательные учреждения, находящиеся на балансе предприятия. Это вызывает сильную озабоченность у родителей-железнодорожников, так как их работа связана с частым отсутствием, а учеба детей в обычных школах является серьезной проблемой.

В пермской школе-интернате №12 при РЖД, располагающейся по адресу улица Цимлянская, 4 в Орджоникидзевском районе, в настоящее время обучаются 327 детей, здесь они не только проходят школьную программу, но и постоянно живут, так как работа их родителей обычно имеет разъездной характер. Это учебное заведение является единственным такого профиля в регионе, поэтому здесь находятся дети с разных уголков Прикамья. Кроме того, многие работают на отдаленных железнодорожных станциях, находящихся далеко от школ, и в этом случае посещать учебное заведение ребенку фактически невозможно. «У многих детей, проживающих на дальних станциях, нет возможности посещать учебные учреждения по месту жительства. Например, учащимся со станции Валёжная необходимо доехать до станции Комарихинская, где находится ближайшая школа, но даже на первой электричке они успевают только к третьему уроку», — сетует один из родителей.

Ликвидация пермской школы-интерната для железнодорожников связана с новой тенденцией РЖД к сокращению расходов на социальную сферу. Всего в этом году руководство ОАО «Российская железная дорога» планирует реорганизовать 118 образовательных учреждений и закрыть четыре школы-интерната. Впрочем, по сведениям источников, не исключается, что количество учебных учреждений, которые РЖД скидывает со своего баланса, может увеличиться в течение этого года. «URA.RU» направило в пресс-службу предприятия официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с закрытием пермской школы-интерната, но оперативно ответить там не смогли.

В свою очередь в пресс-службе регионального министерства образования журналисту «URA.RU» объяснили, что вопрос по данной школе уже решен: здание станет вторым корпусом находящейся в этом же районе школы №79. Нынешних же воспитанников, детей железнодорожников, как и опасаются родители, распределят в учебные заведения по месту жительства. Также в министерстве добавили, что в ближайшее время планируется проведение встречи с родителями-железнодорожниками для разъяснения сложившейся ситуации.