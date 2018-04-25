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25 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:08  25 апреля 2018 4

Российские депутаты и губернаторы вывели миллиарды через офшоры

Клипарты 2018. Сургут, доллар, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги, новый мировой порядок, всевидящее око
Имена представителей власти пока не раскрываютсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ряд губернаторов и депутатов РФ провел через офшорные зоны несколько миллиардов рублей. Отчет об их действиях с именами фигурантов Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы, заявил глава организации Юрий Чиханчин.

«[Установлена связь этих компаний] с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. <…> Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — приводит слова Чиханчина РБК.

Ранее сообщалось, что в так называемое панамское досье попал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, виолончелист Сергей Ролдугин, которого Владимир Путин называл своим другом; секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие. Также в списке значились 50 американских компаний, укрывших свои доходы — 1,4 трлн долларов — от налогов, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в переводе денег в офшорные зоны оказался замешан британский Королевский двор. Подчиненные Елизаветы II направили 13 млн долларов на Каймановы и Бермудские острова.

Семен Гринберг
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