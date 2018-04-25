Ряд губернаторов и депутатов РФ провел через офшорные зоны несколько миллиардов рублей. Отчет об их действиях с именами фигурантов Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы, заявил глава организации Юрий Чиханчин.
«[Установлена связь этих компаний] с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. <…> Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — приводит слова Чиханчина РБК.
Ранее сообщалось, что в так называемое панамское досье попал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, виолончелист Сергей Ролдугин, которого Владимир Путин называл своим другом; секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие. Также в списке значились 50 американских компаний, укрывших свои доходы — 1,4 трлн долларов — от налогов, напоминает «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в переводе денег в офшорные зоны оказался замешан британский Королевский двор. Подчиненные Елизаветы II направили 13 млн долларов на Каймановы и Бермудские острова.