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Главные новости Курганской области
17:17  25 апреля 2018 1

В Кургане придумали, что делать с сиротами, которые превращают новостройки в притоны

Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, новостройки, новое жилье, ключи от квартир
Селить воспитанников детдомов будут раздельноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области решили прислушаться к призывам активистов регионального ОНФ не селить в многоквартирные дома большое количество сирот. Однако активисты Общероссийского народного фронта считают, что нужны и другие меры, чтобы адаптировать детей, выросших в детдомах.

По мнению общественников, выделять сиротам жилье необходимо в крупных населенных пунктах — Кургане или райцентрах. Иначе выпускникам детдомов сложно найти работу, они бросают квартиры, пытаясь устроить свою жизнь. «Помимо скучной теории детям-сиротам необходима практика, направленная на приобретение опыта взрослой жизни. Например, временное проживание в „социальных квартирах“ под присмотром специалистов. К сожалению, на протяжении нескольких лет мы не могли найти общего языка с властями в этом направлении. Надеюсь, что теперь ответственные лица начнут уделять этой проблеме должное внимание. Мы готовы этому всячески содействовать», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области Мария Колчеданцева.

Напомним, глава Курганской области Алексей Кокорин заявил, что детям-сиротам будут предоставлять квартиры в разных домах, чтобы избежать их концентрированного проживания, отметив, что управляющие компании боятся брать такие дома. Ранее зауральские депутаты предложили забирать невостребованное жилье у сирот.

Татьяна Жаткина
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