Бывший топ-менеджер челябинского завода возглавил театр в Петербурге

19:17 25 апреля 2018 0

Новым директором Александринки стал Ринат Досмухамедов Фото: wikipedia.org

Новым директором Александринского театра в Санкт-Петербурге стал Ринат Досмухамедов, который с 2014 по 2015 год занимал пост заместителя генерального директора в филиале Челябинского трубопрокатного завода в Москве. Его уже представили коллективу театра.

Об этом рассказал художественный руководитель театра Валерий Фокин, сообщили в Минкультуры РФ. «Новый директор Александринского театра — очень опытный управленец, он работал в крупных корпорациях и, с моей точки зрения, сможет успешно руководить таким театром — „империей“ с множеством площадок и систем», — прокомментировал назначение Досмухамедова Фокин. «Данная кандидатура была представлена Министру культуры мной, и сегодня я с большой радостью представил Рината Мингалиевича коллективу театра», — добавил художественный руководитель Александринки.

Ринат Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности «Международная журналистика». С 1998 по 2010 годы работал в налоговых органах. В 2009—2011 годах был проректором по международным вопросам «Московского налогового университета», а в 2012—2014 годах возглавлял торговое представительство РФ В США. С 2014 по 2015 год Досмухамедов был заместителем гендиректора по развитию международной деятельности в московском филиале ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», затем работал в других коммерческих структурах.