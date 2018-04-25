В ночь на 25 апреля жители Губахи услышали взрывы в районе мемориала «Вечный огонь». Как оказалось, неизвестные бросали в чашу «Вечного огня» баллоны с аэрозолью.
Как сообщил «URA.RU» один из местных жителей, проживающих рядом, около четырех ночи он услышал взрывы, которые доносились со стороны «Вечного огня». Выйдя на улицу и приблизившись к памятнику, мужчина увидел, что взрывается что-то в чаше с огнем. При этом людей рядом не было. Когда взрывы закончились, стало видно, что чаша «Вечного огня» заполнена взорванными аэрозольными баллонами. «По всей видимости, вандалы просто набросали туда кучу баллонов и стали слушать взрывы где-то в укромном месте», — предположил собеседник издания. К слову, всего прозвучало порядка десяти взрывов, часть из них очевидцу удалось снять на видео.
«В полицию Губахи обращений от граждан не поступало. Сотрудниками полиции проведен осмотр мемориала, повреждений не обнаружено», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, это не первый акт осквернения мемориала «Вечный огонь» в Губахе. Аналогичный случай произошел здесь в 2015 году. Тогда чашу также накануне празднования Дня Победы закидали мусором.