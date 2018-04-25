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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
20:58  25 апреля 2018 0

Прокуратура хочет снести два кафе челябинского экс-омбудсмена. ФОТО

Севастьянов Алексей интервью Челябинск, севастьянов алексей
Алексей Севастьянов утверждает, что у него оформлены все документыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обратилась в Курчатовский райсуд с иском о сносе двух кафе, принадлежащих семье бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова. По мнению надзорного ведомства, оба объекта возведены незаконно, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на материалы дела.

Заявитель утверждает, что площадь земли, незаконно занятой кафе «Бременские музыканты», составляет почти 2 тыс. квадратных метров. Здесь расположены детская площадка и летний зал. А кафе-шашлычная «Теремок» якобы построена незаконно, поскольку является капитальным объектом, а по документам должно быть временным.

В прокуратуре воздержались от комментариев до оглашения решения суда. Алексей Севастьянов сообщил корреспонденту «URA.RU», что надзорное ведомство ошибочно считает, что детская площадка нарушает права жителей на благоприятные условия проживания. «В суде выяснилось, что лес никому не принадлежит. И в интересах кого теперь заявлен иск, непонятно. Кафе-шашлычная, считаем мы, возведено в соответствии с законом, поскольку администрация согласовала объект в таком виде, есть акты ввода в эксплуатацию», — сказал бывший омбудсмен.

Кафе «Бременские музыканты»
Фото: соцсети
Кафе «Бременские музыканты», вид изнутри
Фото: соцсети
Участок, помеченный красным, по мнению надзорного ведомства, занят незаконно
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Сергей Леонов
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