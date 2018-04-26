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26 апреля 2018
25 апреля 2018
01:51  26 апреля 2018 0

Библия попала в список необязательных к прочтению книг

По мнению редакции журнала, Священное Писание слишком сильно переоценилиФОТО: PxHere, CC0 Public Domain

В американском издании мужского журнала GQ опубликован список знаменитых книг, ценность которых, как считает редакция, серьезно преувеличена. В перечень переоцененных и необязательных к прочтению произведений попала и Библия.

Писатель Джесси Болл считает, что Священное Писание очень сильно переоценили. «Те же, кто читал, знают, что в ней есть хорошие куски, но в целом это далеко не самое совершенное творение рук человеческих, — приводит РИА „Новости“ слова Болла. — Она содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна».

Вместо Библии писатель посоветовал прочитать книгу «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф, в которой рассказывается о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

Кроме того, в списке, помимо Библии, оказались произведения «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, «Властелин колец» Дж. Р. Р Толкина и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

«Некоторые из них расистские, другие сексистские, но по большей части они просто очень, очень скучные», — охарактеризовали в редакции журнала книги, попавшие в перечень.

Александр Черноскутов
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