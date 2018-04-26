Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил коллегам из Госдумы рассмотреть его проект федерального закона «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющих вред здоровью и развитию человека». О своем проекте по ограничению доступа граждан к соцсетям он сообщил на своей странице в сети Facebook.
«В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет», — объяснил свою позицию депутат.
По его мнению, соцсети в последнее время используют в противоправных целях. Кроме того, Анохин считает, что виртуальное общение разрушительно действует на психику несовершеннолетних. Поэтому, депутат предлагает разрешить доступ в соцсетях лишь на три часа в день и только совершеннолетним, сообщает «Федеральное агентство новостей». Чтобы подростки не могли попасть в Сеть, Анохин предлагает авторизацию через сайт госуслуг, уточняет «Русская планета». Таким образом, как считает депутат, в соцсетях будут общаться лишь граждане старше 18 лет, которые не смогут оставаться анонимными. Кроме того, Анохин предлагает запретить доступ в соцсети из образовательных, медицинских и иных организаций.