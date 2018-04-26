13:54 26 апреля 2018 1

ТюмГУ во главе с Валерием Фальковым внедряет в России инновационное образование. Филиалам в нем места нет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) сокращает свою филиальную сеть. Принято решение о ликвидации филиала вуза в Нижневартовске (Нижневартовский экономико-правовой институт). Об этом сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в университете.

ТюмГУ сокращает филиалы в уральских регионах с 2014 года. Ранее, в частности, были приняты решения о ликвидации подразделений университета в Нягани, Когалыме, Пыть-Яхе, Пойковском, Шадринске, Салехарде, Новом Уренгое и Сургуте. Эта работа проводится в соответствии с федеральной программой развития образования, утвержденной правительством. Согласно ей, около 80% филиалов российских вузов должны быть ликвидированы до 2020 года. Решение, в свою очередь, вызвано объективными требованиями — филиалы не в состоянии обеспечить своих студентов высшим образованием необходимого качества. Существующая система разветвленных филиалов была актуальна еще в 90-е годы.

По оценке председателя комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области Максима Шереметьева, образовательные реформы в перспективе положительно скажутся на качестве высшего образования в стране. Фактически, сегодня большинство выпускников поступают в вуз с единственной целью — избежать армии. В итоге надеть форму все равно приходится, а после службы, как правило, устроиться на работу по специальности не удается.

«Нижневартовский экономико-правовой институт» (филиал ТюмГУ) ждет закрытие Фото: Официальный сайт ТюмГУ

«Я думаю, это решение благотворно повлияет. Молодые люди будут тщательнее выбирать место, где им учиться. Останутся те, кому это действительно надо. Говорят, зачем идти в армию, терять год жизни? А пять лет терять вам не жалко? Если учиться, то учиться на ту профессию, по которой действительно будешь работать. Я считаю, удовольствие нужно получать от всего в жизни», — комментирует эксперт.

В ТюмГУ сегодня работает концепция индивидуального образования. Согласно ей, каждый студент самостоятельно строит свою траекторию личностного развития. «Мы ставим перед собой масштабную задачу создать во всем университете механизмы и инструменты для индивидуализации образования, сформировать условия для построения каждым студентом собственной траектории развития. Это станет основой новой образовательной модели ТюмГУ на долгие годы вперед. Это то, к чему нас призывают и государство, и общество», — комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Планируется, что филиал университета в Нижневартовске прекратит свое функционирование в течение нескольких лет.