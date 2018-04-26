Тюменский государственный университет (ТюмГУ) сокращает свою филиальную сеть. Принято решение о ликвидации филиала вуза в Нижневартовске (Нижневартовский экономико-правовой институт). Об этом сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в университете.
ТюмГУ сокращает филиалы в уральских регионах с 2014 года. Ранее, в частности, были приняты решения о ликвидации подразделений университета в Нягани, Когалыме, Пыть-Яхе, Пойковском, Шадринске, Салехарде, Новом Уренгое и Сургуте. Эта работа проводится в соответствии с федеральной программой развития образования, утвержденной правительством. Согласно ей, около 80% филиалов российских вузов должны быть ликвидированы до 2020 года. Решение, в свою очередь, вызвано объективными требованиями — филиалы не в состоянии обеспечить своих студентов высшим образованием необходимого качества. Существующая система разветвленных филиалов была актуальна еще в 90-е годы.
По оценке председателя комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области Максима Шереметьева, образовательные реформы в перспективе положительно скажутся на качестве высшего образования в стране. Фактически, сегодня большинство выпускников поступают в вуз с единственной целью — избежать армии. В итоге надеть форму все равно приходится, а после службы, как правило, устроиться на работу по специальности не удается.
«Я думаю, это решение благотворно повлияет. Молодые люди будут тщательнее выбирать место, где им учиться. Останутся те, кому это действительно надо. Говорят, зачем идти в армию, терять год жизни? А пять лет терять вам не жалко? Если учиться, то учиться на ту профессию, по которой действительно будешь работать. Я считаю, удовольствие нужно получать от всего в жизни», — комментирует эксперт.
В ТюмГУ сегодня работает концепция индивидуального образования. Согласно ей, каждый студент самостоятельно строит свою траекторию личностного развития. «Мы ставим перед собой масштабную задачу создать во всем университете механизмы и инструменты для индивидуализации образования, сформировать условия для построения каждым студентом собственной траектории развития. Это станет основой новой образовательной модели ТюмГУ на долгие годы вперед. Это то, к чему нас призывают и государство, и общество», — комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
Планируется, что филиал университета в Нижневартовске прекратит свое функционирование в течение нескольких лет.