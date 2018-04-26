На Урале совершено покушение на главу города

14:57 26 апреля 2018 0

Мэр Талицы отделался испугом Фото: atalica.ru

В Свердловской области совершено покушение на главу города Талица, 51-летнего Александра Толкачева. Машину мэра обстрелял неизвестный вечером 25 апреля. Толкачев отделался испугом и ранений не получил, а утром, 26 апреля, как обычно, вышел на работу, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В полиции факт покушения подтвердили. «В полицию Талицы поступило сообщение о том, что в поселке Троицком неизвестный обстрелял автомобиль „Тойота“, в котором ехал гражданин 1966 года рождения. Мужчина во время обстрела не пострадал. После нападения неизвестный ретировался. На место происшествия выехала усиленная следственно-оперативная группа местного ОВД», — сообщил « URA.RU» Павел Пантюхин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По его словам, для оказания практической помощи из Екатеринбурга по указанию генерала Бородина направлена группа опытных сыщиков под руководством врио начальника полиции полковника Александра Мазаева. «По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности стрелка. Расследование находится под личным контролем начальника областного полицейского главка Михаила Бородина», — добавил также Пантюхин.

В СКР по Свердловской области по факту покушения на главу города возбуждено уголовное дело. «По факту происшествия возбуждено дело по статье „покушение на убийство“. Проводится необходимый комплекс следственных действий для раскрытия преступления по горячим следам», — сказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.