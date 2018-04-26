Главный по федеральному имуществу Южного Урала и Зауралья уходит в отставку

18:03 26 апреля 2018 0

Борису Каягину исполняется 65 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник межрегионального территориального управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям Борис Каягин уйдет в отставку. 9 мая Каягину исполнится 65 лет, это предельный для госслужащего возраст. Как стало известно «URA.RU», новый контракт с Борисом Каягиным заключен не будет.

Действующий офицер ФСБ работает в территориальном управлении более десяти лет. В 2011 году он возглавил управление, после того как два руководителя ведомства стали фигурантами уголовных дел и попали под суд. В апреле 2017 года произошла реорганизация Росимущества. На базе двух терруправлений, Челябинской и Курганской областей, было создано межрегиональное управление. Новую структуру возглавил Борис Каягин. «С ним подписали годовой контракт, чтобы за год он как опытный руководитель решил все оргвопросы. Претензий к нему нет», — рассказывает источник агентства. Официальные структуры уход Каягина не комментируют.

По данным «URA.RU», смена руководства в межрегиональном управлении Росимущества по Южному Уралу и Зауралью может произойти не сразу. Каягин еще будет передавать дела временному руководителю. Как стало известно «URA.RU», и. о. руководителя должны назначить нынешнего заместителя Бориса Каягина Наталью Кадышеву.