На Урале массово отравились воспитанники школы-интерната

18:10 26 апреля 2018 0

Эксперты проверяют пищеблок школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовое отравление произошло в Екатеринбурге в школе-интернате № 1. За медицинской помощью обратились 16 детей.

«Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку. У пяти заболевших выделен норовирус второго типа. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

У всех заболевших воспитанников наблюдаются одинаковые симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, общее недомогание. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют школьный пищеблок, делают смывы с поверхностей в помещении, берут пробы продуктов.