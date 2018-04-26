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26 апреля 2018
25 апреля 2018
18:10  26 апреля 2018 0

На Урале массово отравились воспитанники школы-интерната

Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, пищеблок, таз
Эксперты проверяют пищеблок школыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовое отравление произошло в Екатеринбурге в школе-интернате № 1. За медицинской помощью обратились 16 детей.

«Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку. У пяти заболевших выделен норовирус второго типа. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

У всех заболевших воспитанников наблюдаются одинаковые симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, общее недомогание. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют школьный пищеблок, делают смывы с поверхностей в помещении, берут пробы продуктов.

Александр Лукманов
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