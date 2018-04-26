Наркоторговец требует с Ройзмана 650 тысяч за огласку преступлений

19:29 26 апреля 2018 0

На Ройзмана впервые подал в суд отсидевший наркоторговец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Освободившийся после отсидки наркоторговец подал иск на мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Мужчина недоволен тем, что Ройзман в бытность главой фонда «Город без наркотиков» публично рассказывал о его преступлении. За эту огласку наркоторговец через суд требует с Ройзмана 650 тысяч рублей в счет моральной компенсации. Наркоторговец Андреев был арестован еще в 2011 году.

«На тот момент это была самая крупная операция по спайсам в России. У Андреева нашли несколько кг готового наркотика, 200 кг прекурсоров, потом еще около 70 кг готового, порядка 80.000.000 денежных переводов в Китай, десятки миллионов налички (только за то, чтоб ему дали убежать во время задержания он сразу предложил 30.000.000.), квартиры, гаражные боксы, машины, мотоциклы и тд», — написал Евгений Ройзман на своей странице в Facebook.

Ройзман напомнил, что Андреев фигурировал в шумевшем деле бывшего прокурора Алексея Карпова, который сейчас отбывает срок за организацию серии заказных убийств. Ройзман тогда писал о том, что Карпов был связан с Андреевым. Прокурор переоформил на себя его квартиру и гараж, а также снял с его «золотой» карты 50 миллионов рублей, за что обещал снизить срок. Андреев был в итоге приговорен к шести с половиной годам и вышел по УДО. Спустя два года после освобождения он подал иск на Ройзмана.

«Было, что на меня подавал в суд милиционер майор Надир Салимов за то, что я называл его наркоторговцем. Он выигрывал суд, я платил деньги, а потом снова называл его наркоторговцем. Так повторялось несколько раз, а потом его и в самом деле посадили за наркоторговлю. Но такого, чтобы бывший наркоторговец подавал на меня в суд, никогда не было. Я помню этого Андреева, он очень трусливый и сам никогда бы не решился на такое. Вопрос, кто за ним стоит?», — заявил «URA.RU» Евгений Ройзман.