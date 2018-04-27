Михалкова согласилась полететь на Луну. ФОТО

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сообщила на своей странице в Instagram, что согласится отправиться на Луну, если ей поступит такое предложение. Публикацию артистка сопроводила фотографией в «лунном» костюме.
«Добрый вечер, мои дорогие! А вы знаете, что в 2031 году Россия планирует отправить человека на Луну? , — написала Михалкова под фото. — Меня она [идея] настолько впечатлила, что я решила в поддержку этой великой миссии примерить на себя лунный костюм: стильный, легкий, серебристый! Конечно, по кратерам в нем не погулять, но лет за десять пошью себе настоящий скафандр! Друзья, а если вам предложат лететь на Луну, вы согласитесь? Я — да!».
Ранее Юлия Михалкова выложила фотографию из гримерки, а также рассказала о роли в новой программе «Уральских пельменей». «Чуть не сгорела на работе. Играла пламя», — подписала снимок артистка.