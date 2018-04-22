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22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
12:23  22 апреля 2018 0

Юлия Михалкова чуть не сгорела на работе. ФОТО

Юлия Михалкова на встрече со студентами в Верхней Пышме. Екатеринбург, михалкова юлия
Звезда юмористического шоу рассказала об участии в новой программеФото: Дарья Попова

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала фото из гримерки и рассказала о роли в новой программе. Сейчас артисты находятся в Москве и готовятся к концерту.

«Чуть не сгорела на работе. Играла пламя», — сообщила артистка на своей странице в Instagram. Поклонники творческой группы завалили ее комплиментами. «Юля ты и есть Огонёк!!!», «Иришка (автор перепутал имя женщины, — прим. ред.), невозможно смотреть на тебя спокойно, ты секси-девочка и влюбиться в тебя можно сразу!!! Ты цветочек нетронутый!!!», «блин, несостыковка, я вчера огнетушитель играл», «Юлечка, будьте осторожны, берегите себя!» — написали подписчики.

Ранее «URA.RU» публиковало интервью с коллегой Юлии — Андреем Рожковым. Он рассказал о том, почему решил остаться в Екатеринбурге, и о том, что ждет скорейшего завершения суда с бывшим директором «Пельменей» Сергеем Нетиевским. На последнем заседании бывшие коллеги требовали с него почти 40 млн рублей, но суд оставил иск неудовлетворенным.

Семен Гринберг
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