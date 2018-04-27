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27 апреля 2018
13:09  27 апреля 2018 1

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова лишилась платья на дне рождения «Четвертого канала»

Юлия Михалкова на областном рынке на Громова г. Екатеринбург
Артистка пообещала отдать наряды КолядеФото: Алексей Колчин © URA.RU

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова пообещала отдать часть своих нарядов артисткам «Коляда-театра». Об этом сообщил на своей странице в Facebook художественный руководитель театра Николай Коляда.

Коляда на закрытой встрече в честь празднования 27-летия «Четвертого канала», которая прошла в четверг, 26 апреля, обратился с просьбой к актрисе Юле Михалковой «сдать платье» в костюмерку своего театра. «Дак у меня много есть чего, сдам, конечно…», — цитирует актрису Коляда. Подруга Михалковой, намекая на миниатюрные формы актрисы, поинтересовалась у драматурга «найдутся ли в театре артистки с такой фигурой». Коляда пообещал найти. До Николая Коляды и Юлии Михалковой корреспонденту «URA.RU» дозвониться не удалось.

Юля Михалкова не первый раз раздает свои вещи. В сентябре 2017 года звезда проводила розыгрыш предметов гардероба в своих социальных сетях среди подписчиц и, таким образом, не только избавилась от лишних вещей, но и порадовала своих поклонниц. В музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 26 апреля екатеринбургский «Четвертый канал» собрал друзей и торжественно отметил свое 27-летие.

Екатерина Кудрявцева
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