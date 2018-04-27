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Главные новости Пермского края
14:52  27 апреля 2018 0

В Прикамье ликвидируют старейшего застройщика. Он задолжал Сбербанку более миллиарда рублей

Недвижимость. Пермь, дом, недвижимость, стройка
«Камская долина» строила в Прикамье 26 летФото: Алексей Гущин © URA.RU

Головная компания крупного пермского застройщика заявила о ликвидации. Об этом свидетельствует запись в сервисе «Контр-Фокус». С 23 апреля гендиректор АО «Камская долина» Андрей Гладиков покинул должность. Ликвидационную комиссию возглавила Марина Коровникова, которая ранее трудилась в бизнес-структурах бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Получить оперативный комментарий застройщика корреспонденту «URA.RU» не удалось, по указанным на сайте телефонам никто не брал трубку.

Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин в комментарии изданию «Коммерсант-Прикамье» пояснил, что такой шаг компании означает желание акционеров закрыть фирму с лояльным арбитражным управляющим в одну стадию. Однако, при наличии долгов, так или иначе придется пройти через процедуру банкротства.

АО «Камская долина» — это головная фирма строительного холдинга, который работает в крае с 1992 года. Финансовые проблемы руководители объясняли кризисом на строительном рынке, что сказалось на обслуживании займов. Крупнейший кредитор фирмы — Сбербанк, который рассчитывает вернуть более миллиарда рублей. Ранее группа компаний отдала свои недостроенные дома новым юрлицам, а топ-менеджмент фирмы публично обязался закончить начатые проекты. АО «Камская долина» в отличие от взаимосвязанных строительных компаний не имеет обязательств перед покупателями квартир, компания выступала в проектах техническим заказчиком.

Максим Ишматов
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