Головная компания крупного пермского застройщика заявила о ликвидации. Об этом свидетельствует запись в сервисе «Контр-Фокус». С 23 апреля гендиректор АО «Камская долина» Андрей Гладиков покинул должность. Ликвидационную комиссию возглавила Марина Коровникова, которая ранее трудилась в бизнес-структурах бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Получить оперативный комментарий застройщика корреспонденту «URA.RU» не удалось, по указанным на сайте телефонам никто не брал трубку.
Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин в комментарии изданию «Коммерсант-Прикамье» пояснил, что такой шаг компании означает желание акционеров закрыть фирму с лояльным арбитражным управляющим в одну стадию. Однако, при наличии долгов, так или иначе придется пройти через процедуру банкротства.
АО «Камская долина» — это головная фирма строительного холдинга, который работает в крае с 1992 года. Финансовые проблемы руководители объясняли кризисом на строительном рынке, что сказалось на обслуживании займов. Крупнейший кредитор фирмы — Сбербанк, который рассчитывает вернуть более миллиарда рублей. Ранее группа компаний отдала свои недостроенные дома новым юрлицам, а топ-менеджмент фирмы публично обязался закончить начатые проекты. АО «Камская долина» в отличие от взаимосвязанных строительных компаний не имеет обязательств перед покупателями квартир, компания выступала в проектах техническим заказчиком.