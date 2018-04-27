СМИ: «Русал» полностью поменяет совет директоров из-за санкций

UC Rusal планирует полностью сменить весь состав совета директоров. В компании надеются, что такая мера поможет смягчить отношение к ней со стороны США и, в частности, — исключить ее из санкционного списка.
Смена совета директоров приведет к формированию и нового состава управленцев кампании. При этом руководство будет независимым от собственников, что и позволит, как надеются в «Русале», говорить о снятии санкционного режима, пишет РБК со ссылкой на данные Reuters. «Rusal находится в контакте [по этому вопросу] с американскими властями и надеется, что этих мер будет достаточно для удаления компании из санкционного списка», — цитирует издание источник в компании.
Другой мерой являются переговоры о пакете акций, принадлежащих Олегу Дерипаске, попавшему в «черный список» США. В компании надеются убедить американцев, что он играет не столь значительную роль, как тем представляется. «[Принадлежащие Дерипаске] 48% [акций] — это не контрольный пакет ценных бумаг в 50%, который, согласно американскому законодательству, может послужить причиной для санкций», — поясняет источник издания.
Ранее стало известно, что Дерипаска планирует сохранить за собой контроль над предприятием, «даже если алюминиевому гиганту придется сражаться за выживание», напоминает телеканал RT. При этом он рассчитывает, что США и европейские страны все равно будут вынуждены пойти на смягчение ограничений, хотя бы потому, что из-за санкций страдают и их предприятия. В частности, в настоящее время у европейских производителей алюминия возникает вопрос, где брать глинозем, который раньше они закупали в России.