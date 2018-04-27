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27 апреля 2018
26 апреля 2018
19:12  27 апреля 2018 0

Три врача на десять ставок: медики в Зауралье попали в топ рейтинга по зарплатам, потому что работать некому

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, операция, доктор, медицина, врачи
По данным Росстата, средняя зарплата курганских врачей в два раза больше, чем средняя по регионуФото: depositphotos.com © URA.RU

Курганская область заняла первое место в топ-10 регионов с наилучшим соотношением зарплат медработников и средних зарплат по субъекту. В Зауралье это соотношение достигло 220%, подсчитали в Общероссийском народном фронте.

Рейтинг был составлен по данным Росстата о размерах зарплат в субъектах России за 2017 год. Оказалось, что только 16 регионов смогли достичь соотношения зарплат врачей к средней зарплате по экономике региона в 180%. После Зауралья в рейтинге следуют: Республика Крым (195,5%), Кировская область (194,9%), Еврейская автономная область (190,3%), Алтайский край (189,9%), Ленинградская область (186,5%), Новосибирская область (184,6%), Чеченская Республика (183,8%).

Средняя зарплата врачей-специалистов в РФ за 2017 год, по данным Росстата, составила 56 тысяч 445 рублей. Средний медицинский персонал в 2017 году имел среднемесячную заработную плату в размере 30 тысяч 246 рублей. Однако курганский эксперт из медицинской среды назвал эту статистику лукавой. «В Курганской области средний коэффициент совместительства — 2,4 ставки, один из самых высоких в стране. Врачей нет, поэтому у тех немногих, что остались, зарплаты такие высокие. Поликлиника может быть укомплектована всего на 20%, то есть на десять ставок работают три врача. К тому же, статистика берет не голые зарплаты, которые на руки выдают, а со всеми социальными доплатами и вычетами, — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом „URA.RU“, — Если объективно посмотреть, то в соседних регионах можно работать на одну ставку без дежурств, а получать больше, чем в Кургане за две ставки».

По данным Свердловскстата, в Зауралье средняя зарплата врачей за 2017 год составила 49 170 рублей. Средний медицинский персонал получал чуть больше 23 тысяч рублей, а младший медперсонал — 15 957 рублей. В тоже время средняя зарплата по экономике в регионе составила 22 226 рублей. В регионе в настоящее время ищут специалистов на 479 вакансий врачей.

Анна Бояркина
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