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27 апреля 2018
19:19  27 апреля 2018 0

Во Франции неизвестные расстреляли врага вора Гули

Рома Шекинский госпитализирован в тяжелом состоянииФото: «Sputnik Азербайджан»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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В городе Коломье под Тулузой (Франция) неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился гражданин Азербайджана, 40-летний Рагим Намазов по кличке Рома Шекинский с женой. Намазов госпитализирован в тяжелом состоянии, а его жена погибла на месте. Французские власти сообщили о том, что совершено покушение на азербайджанского журналиста в изгнании. Но на родине он известен отнюдь не благодаря журналистике, сообщает издание «Sputnik Азербайджан».

Намазов действительно с 1998 по 2005 годы работал журналистом в газете «Алилляр». Однако был призван в армию, служил шофером военного прокурора Нахчывана Яшара Гасанова. По журналисткой привычке, Намазов распространял информацию о ситуации в азербайджанской армии, за что попал в тюрьму. Там он сблизился с людьми кланов Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский) и Али Гейдарова (Альберт Рыжий). После того, как Намазов пошел по криминальному пути, ему дали кличку Рома Шекинский. В 2016 году Ровшан Ленкоранский был застрелен в Стамбуле — как принято считать в преступных кругах, по приказу Надира Салифова по кличке Гули.

В криминальных кругах в покушении на Рому Шекинского винят Гули
Фото: «Прайм Крайм»

В середине марта 2018 года Рома Шекинский распространил в Сети видеопослание, адресованное Гули. Видеозапись продолжительностью пять с лишним минут изобилует ругательствами и оскорблениями в адрес Гули. Рома заявил, что поддерживает врага Гули — чеченца Гамзата Гастамирова по кличке Шейх Хамзат. Также Намазов пригрозил Гули физической расправой. На основании этого в криминальных кругах ходят слухи о том, что покушение произошло по приказу Гули.

Ранее «URA.RU» писало, что Гули после освобождения из колонии, где он отсидел 22 года, начал подчинять себе значительные территории в разных регионах России — он претендует на звание главного вора России и всего постсоветского пространства. Первыми ему присягнули торговцы в Екатеринбурге, которые теперь платят ему дань. Кроме того, Гули активно действует на территории Украины. Сообщается, что в последнее время эмиссары Гули начали проявлять активность в бывших советских прибалтийских республиках.

Виктор Дорофеев
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