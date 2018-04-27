Скончался народный артист России Геннадий Печников

23:35 27 апреля 2018 2

Актер умер на 92-м году жизни ФОТО: скрин видеозаписи, YouTube

В Москве на 92-м году жизни скончался актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Геннадий Печников. Прощание с народным артистом РСФСР состоится 30 апреля.

«27 апреля ушёл из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников — человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет. Светлая вам память, Геннадий Михайлович! Спасибо за любовь и преданность Молодёжному театру», — цитирует RT сообщение пресс-службы РАМТ.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин отметил, что Печников был прекрасным режиссером. Многие коллеги по цеху отзывались о нем, как о талантливом актере, зрители помнят артиста еще и по ролям в кино, хоть их было и немного, но все они были яркими, пишет издание Nation News.

Геннадий Печников стал известен широкой публике своими ролями в фильмах «Мичурин», «Шумный день», «Пятьдесят на пятьдесят», «Несут меня кони» и другие. Также он снял киноленту под названием Ramayana.